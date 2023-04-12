Подъем фрагментов самолёта Пе-2 в Невельском районе отложат до зимы

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Подъём бомбардировщика Пе-2 из болот в Невельском районе приостановлен до зимы. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

Руководитель областной военно-патриотической организации «След «Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева отметила, что в летнее время болото слишком топкое и проводить подъем частей самолёта проблематично. «Мы планировали провести разведку, разведка прошла успешно», – отметила Анна Шуняева.

По словам руководителя, крупный металлический фрагмент, который удалось найти поисковикам, может оказаться двигателем бомбардировщика. Однако, поднять его пока не удалось.

Ранее сообщалось, что самолет сбили во время воздушного боя в 1943 году. Тогда бомбардировщик Пе-2 упал прямо в болото, недалеко от деревни Сеньково в Невельском районе.

Анна Шуняева также добавила, что поисковики ведут подготовку к региональной Вахте Памяти, которая стартует 25 апреля в Себежском районе. Ожидается, что её участниками станут более 250 поисковиков не только из области, но и из других регионов России и Белоруссии.