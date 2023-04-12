Керамические изразцы обнаружили специалисты при реставрации Псково-Печерского монастыря

Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Керамические изразцы были обнаружены на барабане Большой звонницы в Псково-Печерском монастыре под слоем штукатурки. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Художественные элементы обнаружили во время снятия штукатурки. Изразцы располагаются в верхней части звонницы. Специалисты предположили, что художественные элементы были заштукатурены в период после войны.

Они также отметили, что часть фрагментов утеряна, а сохранившиеся элементы будут реставрироваться. Авторы проекта реставрации сделали эскиз, согласно которому можно воссоздать утраченных части убранства звонницы.

Отметим, что работы на звоннице сопровождаются авторскис и техническим надзором. Предложения реставраторов по восстановлению керамических элементов на данный момент рассматривается.