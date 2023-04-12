Псковичей приглашают отметить Пасху в Пушкинском музее-заповеднике

Фото: Пушкинский музей-заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и туристов на пасхальные гуляния. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Специально к Светлому Христову Воскресению и Святой седмице в музее состоится интерактивная театрализованная программа «Светлый праздник весны». В основу создания мероприятия легло множество фольклора, в частности старинные песни и обряды, которые были в Псковской губернии в XIX веке.

Посетители смогут выучить и спеть церковный тропарь «Христос Воскресе», узнают всё про загадочных «валымщиков», которые ходили по деревням во время Пасхи.

«Вошли в сценарий и посвящённые весне и Пасхе фрагменты из произведений Пушкина», — подчеркнула руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова.

Фольклорная программа «Светлый праздник весны» состоится в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» с 16 по 23 апреля. О времени проведения сеансов и наличии свободных мест можно по телефонам: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15 в рабочие дни и часы музея.

Псковичам, желающим попасть на праздник, советуют сделать предварительную заявку. Хоть мельничное подворье очень просторное, тем не менее может за раз принять ограниченное число человек.