Руководитель Центра доктора Бубновского Людмила Кочукова рассказала о пасхальных традициях

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О семейных традициях, связанных с Пасхой, рассказала руководитель Центра доктора Бубновского, врач- кинезитерапевт Людмила Кочукова.

«Для меня Пасха – это прежде всего традиции, переданные от бабушки и дедушки. Раньше в деревне собирались и стар и млад, готовили лунку, красили, а потом катали яйца», — поделилась врач и добавила, что обычай собираться на Пасху в кругу семьи остался. «Только теперь уже с детьми и внуками», — уточнила Людмила Кочукова.

Она признается, что Пасха — это время для отдыха. В семье все дела стараются закончить ещё до Чистого четверга, а потом начинают отдыхать. «Мы точно знаем, что выедем на природу, займёмся активными играми, получим первые лучики солнца, первый энергетический заряд от дружеского общения. Но главное – мы обязательно построим лунку!», — рассказала врач.

В основном, по ее словам, данное мероприятие обожают дети. Людмила Кочукова признаётся, что яйца предпочитает красить в яркие цвета, покупая специальные пищевые красители: жёлтые, голубые, красные.

«Экономисты экономят – красят перепелиные. Нерадивые покупают киндер-сюрпризы и дарят их. Словом, от каждого по способностям и возможностям», — уточнила врач и добавила, что по традиции в семье организуют битье яйцами, выбирая победителя.

Как готовятся к Пасху псковские випы, сохранились ли традиции покраски яиц и выпечки куличей, узнало Псковское агентство информации.