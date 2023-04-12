60-летняя псковичка создала притон в центре Санкт-Петербурга

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60-летняя уроженка Псковской области организовала притон в одном из жилых домов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петебурга.

Пожилая женщина привлекаоа к незаконной деятельности девушек из стран ближнего зарубежья. Затем женщина распределяла их по поступающим заказам, а также занималась разделением полученного дохода.

Псковичку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.