Новое мультимедийное шоу покажут в Псковском кремле

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

C 28 апреля по 9 мая на территории Довмонтова города на стенах Псковского Кремля покажут новый мультимедийный спектакль. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Шоу будет посвящено знакомству и супружеству княгини Ольги и князя Игоря. В нем расскажут о плане мести древлянам, о принятии христианства, строительстве Троицкого собора и рождении Пскова.

«По моему поручению более 1000 билетов будут переданы для семей участников СВО в Региональный Комитет семей воинов Отечества и Центр помощи семьям мобилизованных», — подчернул глава региона.

Псковичи могут приобрести билеты в кассе Кремля или на сайте.