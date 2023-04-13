Проект нового турцентра на месте псковского Дворца пионеров находится в разработке

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Проект по создания нового туристического центра на месте недостроенного Дворца пионеров в Пскове находится на этапе разработки. Об этом сообщил псковский архитектор Владимир Шуляковский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Был несколько лет назад разработан проект туристического центра, но такой, не очень удачный. Сейчас, насколько я знаю, в "Псковгражданпроекте" начинают заново что-то такое делать. Так что есть надежда, что что-то будет», — поделился гость студии.

Владимир Шуляковский отметил, что у архитекторов есть места, которые они считают поистине «заколдованными». «Когда я ещё работал в городском управлении архитектуры, уже тогда заметил, что есть заколдованные места какие-то. Инвестор приходит и исчезает, и так раз за разом. Таким заколдованным местом, например, считается, территория, где Дворец пионеров строился. В год по несколько инвесторов заходили, серьезные, и все мимо шло», — поделился любопытный фактом архитектор.