Псковская ярмарка вакансий объединит 37 работодателей

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Региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий объединит 37 работодателей из Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-служба правительства региона.

Региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Пскове и Великих Луках. Ярмарка вакансий объединит 37 работодателей, которые представят почти 250 вакансий для соискателей.

На мероприятии в Пскове будет презентована работа на заводе предприятия «Келлог Рус» (владелец бренда — «Любятово»). Кроме того, предприятие проведёт небольшую лотерею для потенциальных сотрудников. Кроме того, свои вакансии представят также «Изборск-Парк», «Почта России», «Псков-Полимер» и многие другие предприятия.

Добавим, что в Пскове ярмарка пройдёт 14 апреля с 10:00 до 16:00 в областном центре занятости по адресу: улица Коммунальая, дом 71а. В Великих Луках мероприятие состоится с 9:00 до 11:00 в кадровом центре на улице Пионерской, дом 9.

Для соискателей будут организованы собеседования, круглые столы и другие активности.