Архитектор предложил создать в Пскове мурал с изображением Юлии Пересильд

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Посвятить один из муралов псковской актрисе Юлии Пересильд предложил архитектор Владимир Шуляковский. Об этом он рассказал в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«К премьере фильма [«Вызов». - Прим. ред.] можно было бы торец дома украсить изображением Юлии Пересильд в скафандре, как это было бы в тему, здорово. Местная наша героиня», — уточнил архитектор.

Он также добавил, что это всероссийская и даже, в какой-то мере, мировая новость о том, что близится выход фильма про космос. «Везде она звучит, кроме родины самой героини Юлии Пересильд», — заметил Владимир Шуляковский.

Архитектор пояснил, что такой мурал был бы к месту. «У нас Юлии Пересильд нет на торце дома, зато есть американский поэт Уолт Уитмен почему-то. Классно было бы создать такое панно, немножко мы тут не догоняем, по-моему. Повод прозвучать нашему городу в мировом информационном пространстве», - подытожил Владимир Шуляковский.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съемки которой проходили в космосе, в 400 километрах от Земли на станции МКС.

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