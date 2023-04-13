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НовостиОбщество13 апреля 2023 10:37

В Великих Луках недалеко от торфяного завода вспыхнула сухая трава

Источник:kp.ru
Фото: газета «Великолукская правда»

Фото: газета «Великолукская правда»

Пал травы недалеко от предприятия «Велторф» в Великих Луках не на шутку обеспокоил жителей города. Об этом сообщает газета «Великолукская правда».

Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня, в результате чего столбы дыма было видно даже в центре города.

Прибывшие на место пожарные взяли ситуацию под контроль. Огонь не распространился на здания, пострадавших от пожара также не обнаружено.

Напомним, с 10 апреля в Псковской области утвердили пожароопасный сезон.