В Великих Луках недалеко от торфяного завода вспыхнула сухая трава

Фото: газета «Великолукская правда»

Пал травы недалеко от предприятия «Велторф» в Великих Луках не на шутку обеспокоил жителей города. Об этом сообщает газета «Великолукская правда».

Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня, в результате чего столбы дыма было видно даже в центре города.

Прибывшие на место пожарные взяли ситуацию под контроль. Огонь не распространился на здания, пострадавших от пожара также не обнаружено.

Напомним, с 10 апреля в Псковской области утвердили пожароопасный сезон.