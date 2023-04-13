Книга-путеводитель по Пскову вошла в серию уникальных детских книжек «Настя и Никита»

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В серию книг «Настя и Никита», содержащую произведения современных отечественных авторов, вошла книга-путеводитель по Пскову. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в петербургской библиотеке имени С. Я. Маршака.

Отличительная собенность серии заключается в возрождении традиционного для России формата «тонких» книжек. В них всего 24 страницы в мягком переплёте. Специалисты утверждают, что такой вариант является оптимальным для детей, которые стремятся научиться читать.

В серии содержатся книги по следующим темам: знания, биографии, путешествия, стихи, сказки и рассказы. Книги знакомятся юных читателей с историей и географией родной страны, с великими соотечественниками, историческими деятелями и современниками.

«Одними из наиболее популярных выпусков серии стали книги Фёдора Конюхова – знаменитого российского путешественника», — отметили в библиотеке. С серией «Настя и Никита» дети могут совершать путешествия по Калининграду, Архангельску, Пскову, Новгороду, Камчатке, Волге благодаря уже разработанным путеводителям. Псков в книге представлен как город-богатырь. На обложке издания изображена княгиня Ольга, известные на псковской земле церкви и герб города.

Кроме того, в печатных материалах отражены достопримечательности Москвы и Петербурга. Изданы книги о башнях Кремля, Большом театре, Бульварном кольце, московских высотках, книги-прогулки по Летнему саду, Невскому проспекту.

Произведения в серии книг ориентированы на традиционные семейные ценности. Герои книг самые различные: ребята из соседнего двора, сказочные персонажи, животные и даже елочные игрушки.

«Объединяет их то, что все они учат доброте, смелости и взаимопониманию. Благодаря увлекательным и неожиданным темам, чистому языку, замечательным иллюстрациям, серия "Настя и Никита" заслужила любовь маленьких читателей и их родителей, а также получила отличные отзывы педагогов, детских психологов и библиотекарей», — подетожили в библиотеке.