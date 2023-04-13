Псковичам сообщили даты смен на историко-культурном форуме «Истоки»

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Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» пройдёт в Печорах с 5 июля по 23 августа. Об этом сообщили организаторы проекта в группе «ВКонтакте».

«Более 1000 участников от 7 лет объединятся, чтобы сделать это лето незабываемым!» — говорится в сообщении.

На форум соберутся волонтёры, студенты педагогических направлений и молодые архитекторы, экскурсоводы и историки, а также молодые семьи с детьми и активисты детских движений.

Псковичам представили список возможных смен:

— «Семейные ценности» (5-12 июля);

— «Историко-культурное наследие» (14-21 июля);

— «Гармония» (27 июля-3 августа);

— «Созидание» (6-13 августа);

— «Школа молодого патриота» (16-23 августа).

«Вас ждут интересные дискуссии, мастер-класс от 150 приглашённых экспертов, экскурсии, интерактивные игры и даже благоустройство территории форума с созданием арт-объектов», — отметили организаторы и добавили, что в скором времени будет открыта форма регистрации.