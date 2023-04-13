В Новосокольниках стартовала акция «Отправь посылку однокласснику - участнику СВО»

Флто: газета «Новосокольнический край»

В Новосокольниках запустили акцию «Отправь посылку однокласснику – участнику СВО». Об этом сообщает районная газета «Новосокольнический край».

Выпускники 2002 года средней школы города Новосокольники совместно с классным руководителем Татьяной Лисицей решили собрать несколько посылок для своего одноклассника Дениса Цветкова. Юноша отправился в зону проведения спецоперации в самом начале частичной мобилизации.

«Татьяна Лисица и ее единомышленники призывают всех жителей района, чьи одноклассники участвуют в спецоперации, подключиться к акции. Помощь в сборе, доставке посылок окажут центр добровольчества, уполномоченный по работе с мобилизованными Анастасия Некрасова и ее активисты», – подчернули в сообщении.

Напомним, в преддверии Пасхи в Пскове проходит акция «Поделись куличом с солдатом».