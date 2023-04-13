В Пскове планируется создать единый транспортный узел

Фотои пресс-служба правительства Псковской области

Единый транспортный узел по организации приема и отправки пассажиров автобусного и железнодорожного транспорта планируют организовать в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе рабочего выезда на объект губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с депутатами областного Собрания выслушал предложения городских властей и руководства железнодорожного вокзала.

По словам главы Пскова Бориса Елкина, переустройство привокзальной площади измении схему движения и остановки общественного и легкового транспорта. Теперь на вокзал будут заезжать автобусы не только городского и пригородного, но и междугороднего и межрегионального сообщения.

Для разделения транспортных потоков провожающих и встречающих граждан на привокзальной площади появится отдельная парковка. Её планируют организовать за нынешним остановочным комплексом. Перед этим площадку под стоянку освободят от построек и благоустроят.

Кроме того, будет реорганизрван автовокзал. Теперь он будет оборудован в помещениях железнодорожного вокзала. Зона ожидания вокзала увеличится до 80 посадочных мест. Кроме того, здесь появятся служебные помещения, в частнрати комнаты отдыха для водителей.

После реконструкции на территорию автовокзала граждане смогут попасть только после досмотра, это необходимая мера в целях соблюдение требований безопасности.

Губернатор Михаил Ведерников поддержал проект и заметил, что подобные изменения сформируют в областном центре комплексную систему обслуживания пассажиров и сделают комфортнее привокзальную территорию.

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