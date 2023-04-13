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НовостиОбщество13 апреля 2023 16:47

В Пскове объявили финалистов областного этапа конкурса «Учитель года - 2023»

Источник:kp.ru
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Финалистами областного этапа «Учитель года России – 2023» стали пять педагогов, которые смогли пройти в заключительный этап конкурса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Финалистами стали: географии и биологии Юлия Зайцева из инженерно-экономического лицея в Пскове, учитель истории и английского языка Индрей Иванов из порховской школы № 1, учитель физической культуры Александр Калина из Пустошкинского центра образования, учитель истории Иван Марченко из лицея № 4 «Многопрофильный» в Пскове, учитель иностранного языка Павел Шадрин из школы № 11 в Пскове.

Напомним, по итогам состязаний, победители областного этапа будут презентовать регион на федеральном уровне.