Псковский губернатор поздравил поисковиков с 10-летним юбилеем

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Накануне, 13 апреля, Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил поисковые отряды с 10-летним юбилеем. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В Псковской области активно работает региональное отделение поискового Движения, в его составе 30 поисковых отрядов и свыше 250 активных поисковиков. Ежегодно они проводят раскопки в местах боёв, проводят «Вахты Памяти» и патриотические мероприятия с молодёжью.

«Нашими поисковиками были найдены и захоронены останки более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны, установлены имена более 2500 неизвестных героев», — отметил глава региона и выразил слова благодарности поисковикам за сложную и важную работу.