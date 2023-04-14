Псковские врачи получили награды за помощь жителям ЛНР

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Глава Псковской области наградил медработников за оказание медицинской помощи жителям Луганской Народной республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

6 медработников из Псковской области провели 2 месяца на территории ЛНР, где оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся. «Сотни пациентов, десятки проведённых операций в самых непростых условиях. Их профессиональный подвиг и отвага достойны самого искреннего уважения», — отметил глава региона в сообщении и добавил, что с удовольствием вручил медикам заслуженные почётные грамоты.

«Спасибо за ваш труд, наши дорогие врачи, медсёстры и медбратья!» — заключил Михаил Ведерников.