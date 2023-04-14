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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:30

В Пскове 14 апреля ожидается до +14 градусов

Источник:kp.ru
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Сегодня, 14 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер восточных направлений умеренный. Дневная температура составит от +9 до +14 градусов, ночью может похолодать до -2 ниже нуля.

Псковичей днем ожидает потепление до +12+14, ночью плюсовые температуры будут колебаться от +1 до +3 градусов. В Великих Луках днем потеплеет до +11...+13 градусов, а вот ночью столбик термометра может опустится до -1...+1 градусов.