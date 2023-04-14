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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:31

В Псково-Печерском монастыре завершается реставрация церкви Николы Вратаря

Источник:kp.ru
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Реставрация церкви Николы Вратаря в Псково-Печерском монастыре подходит к концу. Об этом сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

Специалисты отметили, что богослужения планируется начать уже в конце мая. С наступлением тёплой погоды реставраторы проводят заключительную фазу отделочных работ не только на фасаде, но и внутри церкви. На следующем этапе будет проведена установка иконостаса.

Напомним, церковь построена зодчим Павлом Заболотным в 1564 или 1565 году, предположительно как раз в это время происходило строительство крепостных стен вокруг монастыря. Возможно надвратная церковь какое-то время была главным входом в монастырь, Святыми вратами.