Днепровский дом-интернат получил гуманитарную помощь от Псковской области

В Днепровский дом-интернат доставили гуманитарную помощь от псковичей

Доставку гумпомощи Днепровскому дому-интернату осуществили активисты Псковской области накануне, 13 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В качестве гуманитарной помощи были доставлены необходимые средства гигиены, пеленки и одежда. Сбор был проведён Ресурсным центром добровольчества Псковской области. В транспортировке груза до адресата помогло ГБУ ПО «Псковавтодор».

Руководитель Днепровского психоневрологического дома-интерната Владимир Семенов выразил слова благодарности за предоставленную помощь. Кроме того, он отметил активную совместную работу Министерства труда и соцполитики Херсонской области и правительства Псковской области.

«Выражаю огромную благодарность правительству и Ресурсному центру добровольчества Псковской области за своевременную доставку всего необходимого для содержания наших подопечных. Большое вам человеческое спасибо», — отметил Владимир Семенов.

Напомним, что Днепровский психоневрологический дом-интернат эвакуировали в конце ноября прошлого года. На данный момент в интернате пребывают свыше 70 человек.