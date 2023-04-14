Псковская актриса Юлия Пересильд встретилась со своими учителями на премьере фильма «Вызов»

Фото из группы «Педагог и наставник 2023»

На премьере фильма «Вызов», который был проведён 12 апреля в Государственном Кремлёвском дворце в Москве, псковская актриса Юлия Пересильд встретилась со своими учителями из школы № 24. Об этом сообщается в группе «Педагог и наставник 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

Среди прибывших педагогов оказалась учительница истории Жанна Ушкачева. Актриса вспомнила о хитрых приемах педагога: учитель вместо устного ответа предлагал ребятам рисовать карту пяти параграфов. «А для того чтобы нарисовать карту параграфов, параграф надо прочитать раз по пять», — вспоминает Юлия Пересильд.

Кроме того, на примьеру приехал и учитель музыки Александр Цапенко. Юлия отметила, что совместно с педагогом они создали первую музыкальную группу «Эквалайзер». Благодаря проекту актриса вместе с учителем попали на телепрограмму «Утренняя звезда». «В общем, с чего и начались мои размышления: а не в Москве ли мне быть», — пояснила Юлия Пересильд.

Также, из Пскова прибыла и учительница математики Ирина Аксёнова. Юлия Пересильд отметила что давно не виделась с педагогом. «Ирина Викторовна была нашим классным руководителем в 24-й школе. И надо сказать, что логика, математика — это если и есть во мне, то всё благодаря Ирине Викторовне», — уточнила актриса.

Юлия Пересильд поблагодарила своих учителей за всё. «Считаю, что это одна из самых трудных и не всегда благодарных профессий. Круто быть учеником, но ещё круче быть благодарным учеником. Поэтому вспоминайте все своих учителей, обязательно им звоните, пишите!», — подчеркнула актриса.

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