Вооружённый злоумышленник ограбил банк в Великих Луках

Грабитель вынес 80 тысяч рублей из банка в великолукском ТЦ

В Великих Луках неизвестный вооружённый грабитель украл деньги из банка. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 апреля в ТЦ «Апельсин» города Великие Луки Псковской области произошло ограбление в отделении банка. По предварительным данным, злоумышленник в черной одежде и медицинской маске, угрожая сотрудникам банка пистолетом, потребовал отдать кассовую выручку. Мужчина забрал более 80 тысяч рублей и скрылся.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция проводит оперативные розыскные мероприятие: устанавливается личность грабителя и его местонахождение.

На место выехали и сотрудники областного аппарата УМВД России по Псковской области. Ход расследования контролирует начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции А.В. Овсянников. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.