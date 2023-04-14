На 100-м году жизни скончался первый поисковик Себежского района Юрий Брамбеус

Настоящий патриот и ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брамбеус скончался на 100-м году жизни

Сегодня ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, первый поисковик Себежского района и настоящий патриот Отечества, Юрий Брамбеус. Об этом сообщает «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Администрации Себежского района.

«О жизни Юрия Александровича можно, и даже нужно, снимать фильмы и написать книгу. Настолько многогранен был этот человек, всю свою жизнь отдавший своему родному краю и его жителям», — говорится в сообщении.

Юрий Брамбеус прошёл всю Великую Отечественную войну, завершив свою солдатскую службу на Дальнем Востоке. Тогда он, в числе прочих защитников, стоял на страже отечественных рубежей после победы над Японией.

После службы Юрий Брамбеус вернулся в Себежский район, в родную деревню Чайки. Там он посвятил себя обучению подрастающего поколения. Юрий Брамбеус воспитывал в ребятах патриотический дух. После выхода на заслуженный отдых ветеран продолжал делиться воспоминаниями о тяжелых временах войны, давал ценные напутствия.

«Выражаем искренние соболезнования родственникам Юрия Александровича, его односельчанам и всем, кому повезло быть знакомым с ним. Мы обязательно сохраним в наших сердцах память об этом замечательном человеке», — говорится в сообщении.