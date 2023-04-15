23-летнего псковича обнаружили мёртвым в лесном массиве

Тело 23-летнего псковича нашли в лесном массиве

В лесу нашли тело жителя Пскова Дмитрия Березницкого 1999 года рождения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-услужбе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек в ночь с 31 марта на 1 апреля ушел в лес у деревни Выголово Псковского района. С тех пор о его местоположении было ничего неизвестно.

В результате длительных поисков сотрудники полиции обнаружили труп юноши без видимых признаков насильственной смерти. Тело нашли в лесисто - болотистой местности в окрестностях деревни Выголово. Обстоятельства и причины смерти на данный момент устанавливаются.

Отметим, что полиция выражает благодарность волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и жителям Карамышевской волости Псковского района, которые помогали в поисках пропавшего парня. «Спасибо также всем неравнодушным жителям региона и представителям СМИ, которые не остались в стороне и оказывали необходимое содействие органам внутренних дел при проведении поисковых мероприятий», — отметили в управлении.