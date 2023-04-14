42-летнюю пропавшую островичку обнаружили в Пскове

Пропавшую островичку обнаружили в Пскове

Поиски жительница Острова Лидия Харченко 1981 года рождения прекратились. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина проживающая ранее в Острове-3 пропала в Пскове 3 сентября 2021 года. До настоящего времени не было информации о её местонахождении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местоположение островички.

«Выяснилось, что в настоящее время эта женщина находится в Пскове. Она жива и здорова», — от отметили в пресс-службе УМВД. Сотрудники ведомства отметили, что большую помощь поисках стражам правопорядка оказали неравнодушные жители региона и представители СМИ.