Ведерников назвал преждевременным желание псковичей отключить отопление в домах

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"Как только немного потеплело, традиционно стали поступать просьбы отключить отопление! Традиционно отвечаю", – написал губернатор.

Губернатор напомнил о ежегодных рекомендациях. Согласно им, переход на летний режим отопления многоквартирных домов осуществляется только после удержания температуры воздуха на улице выше +8 градусов. Такая температура должна продержаться более пяти дней.

"На практике всегда нужно смотреть немного вперёд, чтобы потом судорожно не включать отопление по всему региону. По прогнозу до среды сохранится прохладная погода. Кроме того, синоптики обещают, что нас ждёт достаточно холодный май. Так что отключать отопление сейчас преждевременно", - отметил глава региона.

Кроме того, Ведерников сообщил, что за ситуацией следит внимательно, при этом топить больше необходимого не планируется. Переход на летний режим будет осуществлен, как только установится "стабильное тепло на улице".