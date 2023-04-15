Новый большой современный корпус военного госпиталя построят в Пскове

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В Пскове в ближайшее время начнется строительство нового современного корпуса военного госпиталя. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём telegram-канале.

Вопрос о необходимости обновления устаревшего здания учреждения глава региона обсудил на встрече с сотрудниками госпиталя в начале марта 2023 года.

«Здание 1936 года серьёзно устарело и требует модернизации. Оперативно договорился с Минобороны о строительстве нового большого современного корпуса. Место определили, строительство начнётся в ближайшее время», — заявил Ведерников.

Поддержу региона и содействие в строительстве нового медицинского объекта оказало руководство министерства и заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

«С учётом того что дивизия, бригада, наши мобилизованные сейчас успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО, такое современное медицинское учреждение нам просто необходимо», — отметил глава региона.

Губернатор также объявил о ближайшем дополнительном строительстве в Печорах современного медицинского центра и всероссийского детского лагеря.