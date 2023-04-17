Из Пскова в Евпаторию с 31 мая можно будет добраться без пересадок

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Беспересадочный вагон Псков – Великий Новгород – Евпатория запустят с 31 мая. Об этом сообщает «Псковская правда».

Вагон будет подцепляться к поезду «Таврия», который идёт по маршруту Санкт-Петербург – Евпатория в Чудово. Из Пскова он будет отправляться в 13:17. Из Евпатории в Псков он впервые отправится 27 мая в 17:55. Затем будет курсировать несколько раз в неделю.

Поезд между Санкт-Петербургом и Евпаторией будет ходить каждый день. Из Санкт-Петербурга впервые он выедет 27 апреля, из Евпатории — 29 апреля. Состав будет следовать через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.