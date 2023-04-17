У границы Псковской области могут установить дополнительные вышки связи

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Дополнительные вышки связи могут появиться в приграничных районах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«С Правительством РФ прорабатываем возможность установки дополнительных вышек связи в приграничных районах. Не должно быть так, что в наших населённых пунктах раз за разом эстонская и латвийская связь перебивает российскую (особенно учитывая то, что соседи нарушают требования к мощности сигнала)», отметил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, решение пока находится в процессе рассмотрения, однако Минцифры оказывают большую поддержку региону в вопросе развития связи.

Отметим, ранее сообщалось, что в Псковской области установят 16 базовых станций «Ростелекома».