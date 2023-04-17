Студенты Псковского колледжа искусств стали лауреатами «Российской студенческой весны»

Фото из пресс-службы Псковского колледжа искусств

Пять студенток специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами Регионального фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Напомним, фестиваль прошёл 13 и 14 апреля. В вокальной номинации студенты распределили места следующим образом:

— Анастасия Куклина (1 степень);

— Анастасия Алексеева (2 степень);

— Анастасия Егорова и Анна Бутман (3 степень).

Ирина Елфимова стала обладательницей звания лауреата 1 степени в театральной номинации.

«В творческом архиве молодых вокалисток – многократные победы в международных и всероссийских исполнительских вокальных и чтецких конкурсах: международном фестивале- конкурсе "Орфей", открытом Всероссийском конкурсе-форуме музыкального творчества "Кларини 21 века", Всероссийском фестивале патриотической песни "Мелодии Победы"», — отметили в учебном заведении.

Победительница вокальной номинации Анастасия Куклина уже ни в первый раз представляет регион на Общероссийском уровне. Она выступала в финале Молодёжных Дельфийских игр, а также на прослушиваниях кандидатов от РФ на фестиваль искусств «Славянский базар-2022». С 8 апреля вокалистка стала участницей во Всероссийском вокальном ТВ конкурсе «Звезда-2023».