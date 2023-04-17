До +17 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 17 апреля

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Сегодня, 17 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность и до +17 градусов тепла. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами может пройти небольшой дождь, а вот ночью существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура днем составит от +12 до +17 градусов, ночью — +0...+5 градусов.

Псковичам осадков ждать не стоит. Днем воздух прогреется до +14...+16 градусов, ночью будет наблюдаться всего +3...+5 градусов тепла. В Великих Луках может пройти небольшой дождь, температура днем будет колебаться от +9 до +11 градусов, ночью оижвдется всего +1... +3 выше нуля.