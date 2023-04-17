В Великих Луках арестовали грабителя банка

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Великолучанин, совершивший вооруженное нападение на банк арестован. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел ходатайство органов следствия в отношении 42-летнего гражданина. По данным следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ(разбой).

13 апреля мужчина совершил нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия, на ПАО «Сбербанк» в торговом центре «Апельсин» в городе Великие Луки. Злоумышленник похитил более 80 тысяч рублей.

«Банк оказал активное содействие полиции в установлении личности и поиске подозреваемого в ограблении офиса. Предполагаемый преступник задержан, проводятся следственные действия», – заявили «КП-Псков» в пресс-службе Сбербанка.

Уже 15 апреля правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого и предъявить ему обвинение. Для мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 июня текущего года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.