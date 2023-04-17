В Пскове прошел муниципальный этап конкурса «Студент года»

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Завершился муниципальный этап конкурса «Студент года города Пскова» среди средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

По результатам соревнований 1-е место разделили Павел Иванов из Псковского агротехнического колледжа и Ксения Владимирова из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

На втором месте оказался Никита Вахрушев из Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, третье место досталось Виктории Андреевой из Псковского медицинского колледжа.

Напомним, конкурс ежегодно проводится с 2009 года. Его целью является стимулирование роста образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности студенческой молодежи города.

Организаторами мероприятия являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и региональное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области.