Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 11:30

В Пскове прошел муниципальный этап конкурса «Студент года»

Источник:kp.ru
.

.

Завершился муниципальный этап конкурса «Студент года города Пскова» среди средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

По результатам соревнований 1-е место разделили Павел Иванов из Псковского агротехнического колледжа и Ксения Владимирова из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

На втором месте оказался Никита Вахрушев из Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, третье место досталось Виктории Андреевой из Псковского медицинского колледжа.

Напомним, конкурс ежегодно проводится с 2009 года. Его целью является стимулирование роста образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности студенческой молодежи города.

Организаторами мероприятия являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и региональное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области.