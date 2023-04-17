Транспортная прокуратура проведет горячую линию по содержанию псковских переездов

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Псковская транспортная прокуратура организует горячую линию по вопросам надлежащего содержания железнодорожных переездов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать 19 апреля с 10:00 до 12:00. «Железнодорожный переезд является одним из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения при пересечении железных дорог часто приводят к трагическим последствиям», - пояснили в ведомстве.

Любой желающий может сообщить об имеющихся на железнодорожных переездах в Псковской области дефекта. Это могут быть выбоины, просадки, проломы, колеи и иные повреждения при содержании настила и покрытия проезжей части в их границах.

Обращаться следует в Псковскую транспортную прокуратуру по телефону: 8 (8112) 70-70-73.