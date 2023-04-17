Главный архитектор Псковской области озвучил предложения по капремонту усвятского Дома культуры

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин дал рекомендации по капремонту Дома культуры в Усвятском районе

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин дал рекомендации касательно капремонта Дома культуры в Усвятском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

«С рабочим визитом прибыла сегодня в Усвятский район. Проконтролировала ход капитального ремонта по нацпроекту "Культура" филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище. На сегодняшний день завершены демонтажные работы и начат монтаж кровли. Осмотрели территорию за Домом культуры и наметили площадки расположения сцены для проведения тематических мероприятий», - поделилась Ольга Тимофеева.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин также прибыл на объект и поставил задачу рассчитать стоимость геодезии участка. В планах выровнять сильные перепады ландшафта на заднем дворе здания, очистить территорию. Специалисты не планируют создавать искусственные дорожки, но посеят газонную траву. Кроме того, здесь появятся видовые беседки на реку Усвячу, бьёт организован технический проезд и паркинг.