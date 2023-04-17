Движение большегрузов запретили на участке великолукской трассы

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На отрезке трассы в Великолукском районе запретили движение большегрузов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 675 километре автомобильной дороги федерального значения А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель, в районе посёлка Дорожный Великолукского района Псковской области будет запрещено передвигаться грузовым автомобилям массой свыше 3,5 тонн.

Ограничения связаны с повреждением негабаритным транспортным средством балок пролетного строения путепровода в ДТП. На участке организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулирование, пропуск транспортных средств осуществляется в одиночном порядке с дистанцией в 50 метров.

«Установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Временное ограничение движения будет снято после проведения ремонтных работ», — отметили в управлении.