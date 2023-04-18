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НовостиОбщество18 апреля 2023 4:34

Псковский губернатор вручил награды росгвардейцам за выполнение задач в ходе спецоперации

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды сотрудникам регионального Управления Росгвардии за заслуги в ходе спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Псковские бойцы выполняли боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, где проявили особое мужество и отвагу. «Вручил 5 Медалей ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", медаль "За отвагу" и Почётную грамоту», — поделился губернатор.

На торжественное мероприятие росгвардейцы пришли со своими семьями, в числе родных были и дети. «С большим удовольствием вручил ребятам небольшие подарки. Пусть читают хорошие книги и берут пример со своих отцов», — отметил Михаил Ведерников.