Лучшего муниципального служащего назовут в Пскове 21 апреля

Пресс-служба Псковского областного Собрания

13 из 15 претендентов на звание «Лучший муниципальный служащий» прошли во второй этап ежегодного областного конкурса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Способности участников оценила комиссия под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Псковское областное Собрание направило в жюри руководителя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова.

На начальном этапе участники выполняли письменное задание. Необходимо было выбрать одну из шести предложенных номинаций: экономика, финансы, градостроительство, социальное развитие, правовое обеспечение, а также организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.

Псковичи, которые справились с первым испытанием, получили второе конкурсное задание, его необходимо было представить в очном формате.

«Год от года конкурс становится интереснее. Мне лично очень симпатично, что среди конкурсантов много молодых людей с горящими глазами. Они чувствуют сегодняшний день и представляют свежий взгляд на муниципальное управление», — отметил Алексей Севастьянов.

Депутат подчеркнул, что согласно правилам конкурса участвовать в нём могут служащие, которые имеют стаж работы в органах местного самоуправления от одного года. Жюри оценивали новизну и творческий подход в решении конкурсного задания, а также логичность, аргументированность и содержательность выступления, чёткость ответов на вопросы экспертов.

На основе баллов конкурсная комиссия представила рейтинг участников в двух группах в зависимости от категории занимаемой должности муниципальной службы. Имена победителей будут названы 21 апреля в День муниципального работника.