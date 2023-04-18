В Пскове начали оформлять путёвки в детские лагеря

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С 18 апреля стартует оформление путёвок в детские лагеря в городе Пскове, а с 24 апреля — в Великих Луках. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделе реализации путёвок.

Центр реализации путёвок в Пскове работает в будние дни с 9:00 до 18:00 (оформление путёвок осуществляется до 17.00). Обед 13:00-14:00.

Сотрудники центра отметили, что приём граждан будет осуществляться по предварительной электронной записи через сайт. «Рекомендуем уточнить информацию о выделении места и заранее записаться на получение путёвки. Запись открыта», — говорится в сообщении.

Кроме того родителям напомнили, что путёвка должна быть получена не позднее 15 дней до начала смены. Если в указанные сроки она не была получена, то место может быть перераспределено другому ребёнку.

«Получить путевку имеет право родитель (законный представитель) по которому оформлена заявка (при себе иметь документ удостоверяющий личность). В случае получения путевок представителем, необходима доверенность на получение путевок и документ удостоверяющий личность», — отметили специалисты. Кроме того, сотрудники центра обратили внимание псковичей на то, что акция «детский кешбэк» больше недействительна.

Подробности о пакете необходимых документов и способах оплаты можно узнать в отделе реализации путёвок по адресу:

— город Псков, улица Пароменская, дом 8а кабинет 101. Телефон для справок: 8(8112) 575790.

— город Великие Луки, проспект Ленина, дом 24. Телефон для справок: 8(81153) 38076.