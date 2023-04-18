Псковская актриса Юлия Пересильд рассказала об идее написать роман о космосе

.

Первая актриса-космонавт, псковичка Юлия Пересильд рассказала подробнее о задумке написать книгу. Об этом актриса рассказала в интервью «Известиям».

Книга с названием «Это космос, детка» написана в стиле приключенческого романа. В нем Юлия Пересильд рассказывает подробности своего пребывания в космосе. Актриса провела 12 дней на МКС на съемках фильма «Вызов». В романе подробно описывается какие испытания и трудности пришлось пережить российскому экипажу во время съемок.

«Никаких заказов не было. Просто я вела дневник во время подготовки, а еще аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», — поделилась актриса.

По её словам, новая книга — это роман о Большом путешествии. В книге около 200 страниц, на её написание у Юлии Пересильд ушел год.