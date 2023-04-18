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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:54

До +17 прогреется воздух в Псковской области 18 апреля

Источник:kp.ru
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Сегодня, 18 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура по области днем составит от +12 до +17 градусов тепла, ночь будет прохладнее, всего 0...+5 градусов.

В Пскове днем ожидается до +13...+15 градусов, ночью температура составит всего +3... +5 градусов. Ведиколучан днем ждёт потепление до +15...+17 градусов, ночью температура будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла.