Досрочную пенсию в Псковской области получают более 80 человек

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Более 80 жителей Псковской области вышли на досрочную пенсию по предложению службы занятости в 2022 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Управляющая региональным отделением СФР Наталья Мельникова уточнила, что безработные граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше положенного срока.

«Досрочная пенсия назначается Социальным фондом по предложению органов службы занятости населения. Она может быть установлена не ранее чем за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Право на такую пенсию предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», – подчеркнула специалист.

Основные условия для получения пенсии досрочно: наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно (либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также отсутствие возможности для трудоустройства.

При соблюдении требований о стаже и согласии гражданина на назначение пенсии сотрудники органов службы занятости отсылают в территориальный орган СФР предложение о досрочном назначении пенсии безработному гражданину.

По достижении пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости при наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов и страхового стажа, гражданин получает страховую пенсию по старости. Если пенсионер решает поступить на работу, то выплата досрочной пенсии, прекращается.