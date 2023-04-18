День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере отмечается 18 апреля

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Сегодня, 18 апреля в России отмечается День воинской славы, День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Битва получила название Ледовое побоище и состоялась в 1242 году недалеко от Пскова. И хотя по старому стилю сражение прошло 5 апреля, а по новому — 12 апреля, но официально праздничным днем стало 18 апреля.

Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея камени на Узмени. Когда немецкая конная колонна решила атаковать пеший центр русского войска, то была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство. На льду Чудского озера погибло 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали в плен к русским.

Эта победа, вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода. Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты. Эта победа свидетельствовала о высоком уровне русского военного искусства.