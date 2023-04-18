Полицейские спасли детей с крыши девятиэтажного дома в Пскове

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Псковские полицейские спустили детей с крыши многоэтажного жилого дома. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 апреля в восемь часов вечера полицейским поступило сообщение о том, что на крыше одного из многоэтажных домов находится группа детей. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место.

Оказавшись на крыше, полицейские обнаружили там четырех детей, которые забрались на высотку, чтобы поиграть. Сотрудники полиции провели с детьми профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, а затем передали несовершеннолетних законным представителям.

«Убедительно просим вас провести беседы со своими детьми, объяснить им степень опасности нахождения на строительной площадке, в недостроенном, заброшенном здании, крыше многоэтажного дома. Научите детей говорить "нет" ребятам, которые хотят втянуть их в опасную ситуацию, например, зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал. Приучайте детей дорожить своей жизнью и здоровьем!» - обратились к родителям полицейские.