Движение на Ольгинском мосту в Пскове откроют к концу недели

Фото из Telegram-канала главы города Бориса Елкина

Движение транспорта планируют запустить по Ольгинскому мосту в Пскове уже к концу текущей недели. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

На мосту уже начали укладывать литой асфальтобетон. «Ремонт Ольгинского моста идет с опережением графика. Сегодня здесь началась укладка литого асфальтобетона», — рассказал глава города.

До этого в течение нескольких недель на мосту велась тщательная подготовка к асфальтированию. Был снят старый слой асфальта, отремонтировано бетонное основание, а также проложен слой гидроизоляции. «В пятницу планируем уложить верхний слой асфальта и открыть движение мосту», — отметил Борис Елкин.