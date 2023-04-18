Владимир Путин проведет встречу с губернатором Псковской области

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Президент России Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интрфакс».

Глава Псковской области, сегодня, 18 апреля, прибыл с Москву с докладом. «Сегодня, уже по возвращении из зоны СВО, президент работает из Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников», — рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, «президент традиционно работает по региональной тематике».