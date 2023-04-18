Иммерсивный спектакль «Трояновский» покажут в Новоржеве

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Иммерсивный спектакль на фестивале в честь 140-летия со дня рождения русского музыканта, виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского, покажут в Новоржеве. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева.

По её словам, в рамках гранта специалистам удалось обновить сцену. «Теперь у нас сцена достойна самого Трояновского», — поделилась Дарина Дементьева.

«В рамках гранта мы поставили иммерсивный спектакль "Трояновский", разрешили себе немного похулиганить. Мы ориентировались на молодёжь. Ведь некоторые считают, что народная музыка — что-то из прошлых веков, поэтому обходят ее стороной», — рассказала Дарья Дементьева.

Добавим, фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского начался в Псковской области 16 апреля. На участие в мероприятии поступило 50 заявок из разных уголков региона.