Легкоатлетическая эстафета от «Псковской правды» стартует 4 мая

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Традиционная эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Пскове 4 мая. Об этом сообщает редакция газеты.

В эстафету будут включены пять маршрутов, которые пройдут по набережной реки Великой в Пскове. В забеге смогут поучаствовать команды от школ, ссузов и вузов Псковской области, а также корпоративные команды: от предприятий, организаций, учреждений и силовых структур.

Регистрация на эстафету и выдача номеров для участников пройдет 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» по адресу: улица Гагарина, дом 5а.

При регистрации необходимо будет предоставить медицинский допуск (медицинскую справку) на каждого члена команды со следующей формулировкой: «Допускается к участию в легкоатлетической эстафете». Подобные справки выдаются в государственных и коммерческих медучреждениях Псковской области.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и спортшкола олимпийского резерва «Надежда».

За подробной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 73-70-94 (МБУ «СШОР «Надежда») и 8 (8112) 50-01-21 (редакция газеты «Псковская правда»).

С Положением о проведении эстафеты можно ознакомится здесь.