23 апреля на улицах Пскова частично приостановят движение транспорта из-за марафона

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Для проведения марафона в Пскове будет изменено движение транспорта 23 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

С 7:30 до 16:00 23 апреля будет остановлено движение по улице Спортивной (от Гражданской до Кузнецкой) и по улице Кузнецкой (от площади Победы до Октябрьского проспекта).

Кроме того, с 10:00 до 16:00 прекращается движение по Рижскому проспекту (от площади Ленина до Максима Горького) и по улице Максима Горького (от Рижского проспекта до Пароменской), по улице Пароменской (от Максима Горького до Ольгинской набережной) от дома № 6 по улице Набережная Реки Великой до Профсоюзной, по улице Профсоюзной, по улице Советской (от Октябрьской площади до Свердлова).

Для объездов можно будет использовать улицу Гражданскую, Октябрьский проспект, улицу Юбилейную, мост имени 50-летия Октября, Советский (Троицкий) мост, улицу Леона Поземского, мост А. Невского, улицу 128-й Стрелковой Дивизии, улицу Вокзальную.

Движение городского общественного транспорта также будет осуществляться по измененной схеме.