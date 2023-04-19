«Псковские народные сказки» признали лучшими в конкурсе книжного форума «Русский Запад»

Книга «Псковские народные сказки» победила в конкурсе книжного форума «Русский Запад»

Книга «Псковские народные сказки» под издательством Театрально-концертной дирекцией Псковской области победила в XXVII конкурсе «Псковская книга – 2022» в номинации «Лучшее издание для детей и юношества». Об этом сообщает Telegram-канал «Театрально-концертная дирекция Псковской области».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила диплом победителя на торжественном открытии Международного книжного форума «Русский Запад».

Напомним, первый тираж «Псковских народных сказок» был выпущен в июне 2022 года. Спустя время сотни книг обрели своих преданных почитателей. Интересные скпзрчнце истории с псковским колоритом и красочными иллюстрациями покорили не только детей, но и взрослых всех возрастов.